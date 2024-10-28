Враг попал в 9-этажку в Харькове: там загорелся пожар и есть разрушение - Терехов

На месте работают все соответствующие службы.

Российские захватчики в ночь на 28 октября обстреляли Харьков, в результате чего попадает в 9-ти этажный жилой дом в Холодногорском районе города.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

Он заявил, что в результате обстрела на месте произошел пожар, а также зафиксированы разрушения.

"По предварительной информации в Холодногорском районе есть попадание по 9-ти этажному жилому дому", — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. На месте работают все соответствующие службы.

Позже глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадал один человек, который был госпитализирован в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 28 октября в Харькове прозвучала серия взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия ударила по инфраструктуре Сум и Конотопа.

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