Враг попал в 9-этажку в Харькове: там загорелся пожар и есть разрушение - Терехов

На месте работают все соответствующие службы.
Российские захватчики в ночь на 28 октября обстреляли Харьков, в результате чего попадает в 9-ти этажный жилой дом в Холодногорском районе города.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
Он заявил, что в результате обстрела на месте произошел пожар, а также зафиксированы разрушения.
"По предварительной информации в Холодногорском районе есть попадание по 9-ти этажному жилому дому", — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. На месте работают все соответствующие службы.
Позже глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадал один человек, который был госпитализирован в больницу.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 28 октября в Харькове прозвучала серия взрывов.
Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия ударила по инфраструктуре Сум и Конотопа.
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