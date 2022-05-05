Враг потерял контроль над несколькими пунктами: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 5 мая

Враг потерял контроль над несколькими пунктами: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 5 мая

Начались 71 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Российские оккупанты продолжают проводить наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

Об оперативной обстановке по состоянию на утро 5 мая по поводу российского вторжения рассказали в Генштабе ВСУ.

В Приднестровском регионе республики Молдова враг осуществляет перегруппировку войск на отдельных направлениях, принимает меры по пополнению запасов. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы города Харькова и разведывает позиции подразделений Сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения, применяя оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий наших войск.

Подразделения противника пытаются вести наступательные действия в Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, успеха не имеют.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиции защитников Украины.

В районе города Мариуполь основные усилия российские оккупанты сосредоточиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.

По имеющейся информации, часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины. Указанные военнослужащие находятся в районе близ украинско-российской границы и ждут перемещения в РФ.

Подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением и средствами. выполнение заданий.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск и инфраструктуре региона.

Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено девять воздушных целей: 4 БпЛА (2 из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск) и 3 крылатые ракеты противника. Также поражены 2 самолета. Предварительно – истребители Су-30. Информация уточняется.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены 11 атак врага, уничтожены 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники врага.

Напомним, что Россия может произвести мобилизацию не объявляя ее. Однако Кремль нечем будет вооружать и обеспечивать новых военных. Об этом заявил советник руководителя ОП Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

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