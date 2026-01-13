Враг повредил два энергообъекта ДТЭК в крупном городе

Энергетики ДТЭК / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Из-за российской атаки на Одессу в ночь на 13 января были серьезно повреждены два энергетических объекта ДТЭК.

Об этом сообщили в телеграм-канале компании.

Вражеская атака по Одессе существенно повредила два энергообъекта ДТЭК.

Из-за обстрелов сейчас без света остаются около 47 тыс. семей. Восстановление электроснабжения требует времени, поскольку разрушения значительные.

«Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом», — заверили в компании.

Атака на Одессу 13 января: что известно

Ночью Одесса пережила две волны атаки российских беспилотников, под ударом оказалась центральная часть города. В результате обстрелов повреждены жилые дома, больница, школа и детсад, а также фасады шести многоэтажек. Вспыхнули пожары в фитнес-центре, лицее и новостройке; повреждены гаражи и девять автомобилей. Сейчас известно о пяти пострадавших, еще 14 жителям, в том числе ребенку, оказали помощь психологи ГСЧС. В городе развернуты оперативные штабы для ликвидации последствий.