Враг повредил энергетику: в Киеве снова хуже всего

По энергетическим объектам враг бил в двух областях / © Associated Press

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В результате массированных ударов российских беспилотников в ночь на 7 ноября зафиксированы существенные повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Киевской и Житомирской областях. Это привело к значительному усложнению ситуации в энергосистеме региона.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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«В результате ночной атаки врага повреждены энергообъекты в Киевской и Житомирской областях. Чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением столицы. Соответственно, в работе систем тепло- и водоснабжения в городе. Энергетики и коммунальными работают, чтобы восстановить услуги горожанам», — отметил он.

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Напомним, в ночь на 7 ноября в результате российской атаки на Киев пострадали три человека, среди них ребенок. В Соломенском районе повреждены жилые дома и здание на территории детского сада.

Виталий Кличко сообщил о попадании обломков в жилую пятиэтажку в Соломенском районе. По другому адресу взрывная волна повредила окна еще одного пятиэтажного дома. По последним данным, пятеро пострадавших.

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