Украина
169
1 мин

Враг продолжает атаковать Одесскую область — что известно о последствиях

Повреждено оборудование зернового элеватора и зафиксировано падение беспилотника на масличное предприятие.

Автор публикации
София Бригадир
Российский дрон

Российский дрон

Российская армия за прошедшие сутки снова атаковала промышленные и портовые объекты Одесской области, применив дроново-бомбовые удары.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Украинская ПВО уничтожила большинство воздушных целей, однако часть обломков и попаданий вызвала повреждения инфраструктуры.

«В результате обстрелов на территории элеватора повреждено оборудование для транспортировки зерна. К счастью, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Также зафиксировано падение беспилотника на территории предприятия по производству растительного масла. К счастью, обошлось без негативных последствий.

«На местах происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители фиксируют следы очередных военных преступлений страны-агрессора», — добавил Кипер.

Напомним, 27 декабря во время массированной атаки на Киев в нескольких районах произошло возгорание многоэтажек и частных жилых домов.

169
