Враг продолжает атаковать Одесскую область — что известно о последствиях
Повреждено оборудование зернового элеватора и зафиксировано падение беспилотника на масличное предприятие.
Российская армия за прошедшие сутки снова атаковала промышленные и портовые объекты Одесской области, применив дроново-бомбовые удары.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
Украинская ПВО уничтожила большинство воздушных целей, однако часть обломков и попаданий вызвала повреждения инфраструктуры.
«В результате обстрелов на территории элеватора повреждено оборудование для транспортировки зерна. К счастью, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Также зафиксировано падение беспилотника на территории предприятия по производству растительного масла. К счастью, обошлось без негативных последствий.
«На местах происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители фиксируют следы очередных военных преступлений страны-агрессора», — добавил Кипер.
Напомним, 27 декабря во время массированной атаки на Киев в нескольких районах произошло возгорание многоэтажек и частных жилых домов.