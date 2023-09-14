Враг продолжает атаковать Сумщину: гатив с вертолета и сбрасывал боеприпсы с дрона

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 13 сентября 2023 года.

В течение дня россияне совершили 24 обстрела пограничья.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Зафиксировано 132 взрыва. Обстрелы потерпели Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Николаевская. Хотинская, Середино-Будская, Новослободская, Белопольская громады.

Великописаревская громада: враг бил из минометов (35 взрывов) и артиллерии (22 взрыва). В результате одного из минометных обстрелов повреждены помещения школы, дома культуры, частный дом, легковой автомобиль. В результате артобстрела повреждено частное домохозяйство,

Эсманская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).

Краснопольская громада: с территории РФ произведен сброс с вражеского БПЛА 2 боеприпаса типа ВОГ. Кроме того, с вертолета осуществлен запуск 2 ракет. Также были артобстрелы (15 взрывов) и обстрелы из минометов (5 взрывов).

Юношеская громада: зафиксировано 13 взрывов из миномета и 6 взрывов из артиллерии.

Николаевская громада: россияне ударили из артиллерии (9 взрывов).

Хотинская громада: с вертолета был пуск 4 ракет (вероятно НАР).

Середино-будская громада: 2 мины сбросил враг на территорию общины.

Белопольская громада: был минометный обстрел (9 взрывов).

Новослободская громада: произведен артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Напомним, утром 8 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.