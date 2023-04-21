Враг продолжает атаковать Сумскую область: 44 "прилета" из минометов, артиллерии и гранатометов

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21.00 20 апреля 2023 года.

Об этом пишет Сумская ОВА в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили обстрелы 2 пограничных громад – Великописаревской и Белопольской. Зафиксировано 44 «прилета» из минометов, артиллерии, гранатометов.

Белопольская громада: россияне били по территории общины из минометов – 25 «прилетов» и артиллерии – 9 «прилетов».

Великописаревская громада: враг совершил обстрел из гранатомета (АГС) – 10 «прилетов».

По сообщениям военных, в настоящее время формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено. Подразделения сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы.

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