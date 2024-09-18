Враг продолжает концентрировать усилия на Покровском направлении – Генштаб ВСУ

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22:00 17.09.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Силы обороны дают достойный отпор захватчикам по всем направлениям. Основные усилия наших войск направлены на срыв выполнения оккупантами задач наступления и снижение боевого потенциала врага. Противник несет значительные потери в личном составе и технике.

За текущие сутки произошло 139 боевых столкновений, из которых 34 до сих пор продолжаются. По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло три ракетных удара с применением шести ракет, 59 авиаударов, сбросив при этом 84 КАБ. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 494 дрона-камикадзе и совершили 3338 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

В Харьковском направлении российские террористы один раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска. По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили пятьдесят восемь оккупантов, уничтожили две артиллерийские системы, 44 БпЛА, пять единиц автомобильной и одну единицу специальной техники, также было повреждено пять артиллерийских систем, один автомобиль и две единицы спецтехники оккупанта.

Тринадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Синьковка, Новоосиново, Кругляковка, Андреевка, Колесниковка, Петропавловка и Лозовая. Подразделения Сил обороны отразили 12 наступательных действий. Ситуация напряжена, продолжается одно боеприкосновение.

В Лиманском направлении за день российские войска 12 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского. Также авиация агрессора нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Твердохлебову.

Враг дважды штурмовыми действиями на Северском направлении пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского и Выемки. Атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещиевки и Белой Горы. Восемь атак отбиты, одно боеприкосновение продолжается.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 14 раз атаковали наши позиции вблизи Щербиновки, Торецкая и Нелиповки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Основные усилия враг концентрирует в Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор 34 раза атаковал в районах Гродовки, Новоторецкого, Орловки, Николаевки, Украинской, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. 30 атак украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения продолжаются. Сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 220 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре автомобиля и один мотоцикл уничтожены. Также наши защитники повредили танк и пять автомобилей противника.

На Кураховском направлении в это время суток наши защитники отбили 43 вражеских атаки наших позиций. Захватчики пытались продвинуться вблизи Цукуриного, Желаемого Первого, Горняка, Екатериновки, Георгиевки и Константиновки. Одиннадцать боеприкосновений продолжается. Ситуация контролируется.

На Времевском направлении сегодня агрессор четырежды штурмовал передний край обороны в направлении Угледара. Украинские воины остановили три атаки врага, в настоящее время ведется одно боестолкновение.

Потерпел авиаудар НАРами населенный пункт Вербовое на Гуляйпольском направлении.

Пять боеприкосновений происходило на Ореховском направлении в районе населенных пунктов Новоданиловка и Щербаки, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

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На Приднепровском направлении четыре штурмовых действия врага успеха не имели. Потери позиций не допущены.

"Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить 14-ю отдельную механизированную бригаду имени князя Романа Великого, а также 57-ю отдельную мотопехотную бригаду имени кошевого атамана Костя Гордиенко, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе. и будем приближать нашу Победу! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Ранее самонаводящийся наземный противотанковый дрон-камикадзе эффектно уничтожает вражескую бронетехнику. Кадры обнародовали бойцы 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады "Рубеж".

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