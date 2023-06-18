Враг продолжает накрывать Сумщину минометным и артогнем: повреждена телебашня, помещение поселкового совета и пасека

Стала известна ситуация на приграничных Сумщинах по состоянию на 21:00 17 июня 2023 года.
В течение дня россияне совершили 21 обстрел громад приграничья.
Зафиксировано 119 взрывов.
Об этом сообщает Сумская областная государственная военная администрация.
Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Шалыгинская, Дружбовская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Великописаревская громады.
- Эсманская громада: враг совершил обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва) и миномета (16 взрывов).
- Белопольская громада: были минометные обстрелы (17 взрывов) и обстрелы из артиллерии (7 взрывов). В результате артобстрела повреждена телебашня.
- Миропольская громада: россияне ударили из артиллерии (7 взрывов). Повреждены 1 частное домовладение, 2 магазина, ЛЭП, помещение поселкового совета, пасека. Также был минометный обстрел (6 взрывов).
- Великописаревская громада: 6 мин сбросил враг на территорию общины.
- Дружбовская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).
- Хотинская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).
- Краснопольская громада: совершен минометный обстрел (10 взрывов). Поврежден элеватор и оборудование.
- Шалыгинская громада: был артиллерийский обстрел (10 взрывов). Повреждено административное здание.
- Зноб-Новгородская громада: враг избивал из миномета (10 взрывов) и гранатомета АГС (20 взрывов).
- Середино-будская громада: был минометный обстрел (5 взрывов).
Напомним, что в Сумской области задержали информаторку, которая из-за родственников в РФ "сливала" данные об обороне области.
Заметим, что ранее сообщалось, что российская ДРГ расстреляла 6 лесоводов в Сумской области и полтора дня издевалась с помощью дрона. Стали известны подробности трагедии.
Добавим, что ночью 13 июня 2023 захватчики ударили из артиллерии по Сумщине и попали в детский интернат.
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