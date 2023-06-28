Враг продолжает обстреливать общины в Сумской области: повреждены здания и авто

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 27 июня 2023 года.

В течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничья.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Зафиксировано 49 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Хотинская, Миропольская, Середино-Будская, Эсманская и Великописаревская громады.

Краснопольская громада: совершен артобстрел (22 взрыва).

Середино-будская громада: 2 мины сбросил враг на территорию общины. Также был обстрел из АГС (10 взрывов).

Великописаревская громада: россияне били из минометов (3 взрыва). В результате обстрела повреждены четыре частных жилых дома, хозяйственное сооружение, летняя кухня, гараж и три легковых автомобиля.

Также читайте В Сумах во время тревоги раздался взрыв – часть города без света

Эсманская громада: совершен артобстрел (1 взрыв).

Хотинская громада: был артобстрел (2 взрыва).

Миропольская громада: 9 мин сбросил враг на территорию общества.

Напомним, что в День отца на Сумщине в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок.