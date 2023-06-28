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Враг продолжает обстреливать общины в Сумской области: повреждены здания и авто

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
63
Время на прочтение
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Враг продолжает обстреливать общины в Сумской области: повреждены здания и авто

Враг продолжает обстрелы / Фото: Суспільне

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21.00 27 июня 2023 года.

В течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничья.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Зафиксировано 49 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Хотинская, Миропольская, Середино-Будская, Эсманская и Великописаревская громады.

  • Краснопольская громада: совершен артобстрел (22 взрыва).
  • Середино-будская громада: 2 мины сбросил враг на территорию общины. Также был обстрел из АГС (10 взрывов).
  • Великописаревская громада: россияне били из минометов (3 взрыва). В результате обстрела повреждены четыре частных жилых дома, хозяйственное сооружение, летняя кухня, гараж и три легковых автомобиля.
  • Эсманская громада: совершен артобстрел (1 взрыв).
  • Хотинская громада: был артобстрел (2 взрыва).
  • Миропольская громада: 9 мин сбросил враг на территорию общества.

Напомним, что в День отца на Сумщине в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок.

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Дата публикации
Просмотры
63
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