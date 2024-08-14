Враг продолжает обстреливать Сумщину: есть погибший и раненые

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 13 августа 2024 года.

Об этом сообщает Сумская военная облгосадминистрация в сообщении в социальной сети.

В течение дня россияне совершили 45 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 95 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Николаевская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Свеская громады.

Сумская громада: совершен авиаудар КАБ (1 взрыв).

Хотинская громада: враг нанес авиаудары КАБ (16 взрывов).

Николаевская громада: были авиаудары КАБ (4 взрыва).

Новослободская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв), удар FPV дроном (1 взрыв), обстрел из минометов (1 взрыв).

Белопольская громада: враг бил из артиллерии (23 взрывов) и совершили авиаудары КАБ (2 взрыва).

Юношеская громада: совершены авиаудары КАБ (9 взрывов).

Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв). Также россияне ударили из артиллерии (11 взрывов) и FPV дроном (1 взрыв). Кроме того, совершен авиаудар КАБ (1 взрыв). В результате обстрелов погибло гражданское лицо на собственном дворе, еще двое мирных жителей общины были ранены.

Великописаревская громада: 5 мин сбросил враг на территорию общины. Также зафиксированы удары FPV дронами (6 взрывов).

Ворожбянская громада: были авиаудары КАБ (4 взрыва).

Свеская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

Эсманьская громада: 7 мин сбросил враг на территорию громады.

Напомним, утром 13 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. ПС предупреждали о взлете МИГов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.