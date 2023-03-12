Враг продолжает обстреливать Сумщину из пулеметов и гранатометов

Стала известна ситуация на границе Сумской области по состоянию на 21.00 11 марта 2023 года.
Об этом в сообщениях в социальных сетях сообщает Сумская ОВА.
В течение дня россияне совершили обстрелы территорий 2 общин области: Белопольской и Великописаревской. Было зафиксировано 11 прилетов и 7 пулеметных «очередей».
Белопольское общество: россияне совершили гранатометный обстрел – 6 прилетов. Также били из минометов – 5 прилетов.
Великописаревское общество: был пулеметный обстрел (7 «очередей»).
К счастью, без потерь и разрушений.
Напомним, что в Харьковской области продолжается обязательная эвакуация Купянского района.
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