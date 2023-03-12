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Враг продолжает обстреливать Сумщину из пулеметов и гранатометов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
753
Время на прочтение
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Враг продолжает обстреливать Сумщину из пулеметов и гранатометов

177 "прилетов" за сутки произошло в Сумской области / Фото: Сумская ОВА

Стала известна ситуация на границе Сумской области по состоянию на 21.00 11 марта 2023 года.

Об этом в сообщениях в социальных сетях сообщает Сумская ОВА.

В течение дня россияне совершили обстрелы территорий 2 общин области: Белопольской и Великописаревской. Было зафиксировано 11 прилетов и 7 пулеметных «очередей».

Белопольское общество: россияне совершили гранатометный обстрел – 6 прилетов. Также били из минометов – 5 прилетов.

Великописаревское общество: был пулеметный обстрел (7 «очередей»).

К счастью, без потерь и разрушений.

Напомним, что в Харьковской области продолжается обязательная эвакуация Купянского района.

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Дата публикации
Просмотры
753
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