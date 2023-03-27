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Враг продолжает обстреливать Сумщину из разных видов оружия

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Враг продолжает обстреливать Сумщину из разных видов оружия

В Сумской области произошло более полусотни прилетов в сутки / Фото: Сумская ОВА

Стала известна ситуация на приграничной территории Сумщины по состоянию на 21.00 26 марта 2023 года.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня россияне совершили обстрелы территории 2 громад Сумщины: Эсманской и Белопольской. Зафиксировано 2 обстрела из разных видов оружия (8 прилетов), из которых 1 артиллерийский (1 прилет), 1 из гранатомета (АГС) (7 выстрелов).

  • Эсманская громада: россияне совершили обстрел из ствольной артиллерии (1 прилет).
  • Белопольская громада: по территории общины враг бил из гранатомета – из АГС (7 выстрелов).

К счастью, обошлось без потерь и разрушений.

Напомним, что ранее в Сумской области враг сбрасывал мины и обстреливал общины из гранатометов.

Ранее россияне обстреляли Сумщину из минометов и гранатометов.

До этого 17 марта 2023 было зафиксировано более 180 "прилетов" и выстрелов в сутки, ведь россияне обстреляли три громады Сумщины.

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Дата публикации
Просмотры
67
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