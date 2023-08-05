Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг продолжает обстреливать Сумщину: поврежденные дома и линия электропередач

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
36
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Враг продолжает обстреливать Сумщину: поврежденные дома и линия электропередач

Россия стирает поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 4 августа 2023 года.

В течение дня было совершено 15 вражеских обстрелов пограничных громад. Зафиксировано 100 взрывов.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

  • Обстреляно 13 населенных пунктов в 9 территориальных громадах: Хотинской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской, Дружбовской, Эсманской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской.
  • Хотинская громада: осуществлен пуск 3 ракет (типа – НАР). Поврежден частный дом.
  • Белопольская громада: осуществлен пуск 8 ракет (типа — НАР), артиллерийский обстрел (13 взрывов), миномет (7 обстрелов).
  • Юношеская громада: артиллерийский обстрел (2 взрыва), миномет (4 взрыва).
  • Миропольская громада: минометный обстрел (15 взрывов).
  • Дружбовская громада: обстрел из РСЗО (4 взрыва).
  • Эсманская громада: минометный обстрел (4 взрыва), РСЗО (6 взрывов).
  • Середино-будская громада: обстрел из РСЗО (4 взрыва), миномет (4 взрыва).
  • Зноб-новгородская громада: минометный обстрел (6 взрывов).
  • Новослободская громада: минометный обстрел (20 взрывов). В результате обстрела повреждены 2 частных дома, линия электросетей.
  • Пуски ракет суммарно (11 взрывов).

Напомним, в Сумах возросло количество жертв в результате ракетного удара кафиров 29 июля, пострадало 20.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
36
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация