Враг продолжает обстреливать Сумщину: поврежденные дома и линия электропередач

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 4 августа 2023 года.
В течение дня было совершено 15 вражеских обстрелов пограничных громад. Зафиксировано 100 взрывов.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.
- Обстреляно 13 населенных пунктов в 9 территориальных громадах: Хотинской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской, Дружбовской, Эсманской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской.
- Хотинская громада: осуществлен пуск 3 ракет (типа – НАР). Поврежден частный дом.
- Белопольская громада: осуществлен пуск 8 ракет (типа — НАР), артиллерийский обстрел (13 взрывов), миномет (7 обстрелов).
- Юношеская громада: артиллерийский обстрел (2 взрыва), миномет (4 взрыва).
- Миропольская громада: минометный обстрел (15 взрывов).
- Дружбовская громада: обстрел из РСЗО (4 взрыва).
- Эсманская громада: минометный обстрел (4 взрыва), РСЗО (6 взрывов).
- Середино-будская громада: обстрел из РСЗО (4 взрыва), миномет (4 взрыва).
- Зноб-новгородская громада: минометный обстрел (6 взрывов).
- Новослободская громада: минометный обстрел (20 взрывов). В результате обстрела повреждены 2 частных дома, линия электросетей.
- Пуски ракет суммарно (11 взрывов).
Напомним, в Сумах возросло количество жертв в результате ракетного удара кафиров 29 июля, пострадало 20.
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