Враг продолжает обстреливать Сумщину: повреждены частные дома и библиотека

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 28 августа 2023 года.

В течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 156 взрывов.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Обстрелы потерпели Путивльская, Великописаревская, Эсманская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.

Путивльская громада: враг избивал из минометов (19 взрывов).

Великописаревская громада: с территории РФ из 2-х вертолетов осуществлен пуск неуправляемых авиационных ракет (10 взрывов). В результате авиаудара поврежден частный жилой дом и летняя кухня. Также был обстрел из СПГ (6 взрывов).

Эсманская громада: зафиксированы минометные (11 взрывов) и артиллерийские обстрелы (11 взрывов).

Юношеская громада: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов).

Белопольская громада: совершены обстрелы из АГС (23 взрыва) и минометов (28 взрывов).

Краснопольская громада: осуществлен авиационный обстрел с самолета (предварительно) управляемыми авиационными бомбами (3 взрыва). Также россияне избивали из минометов (5 взрывов) и артиллерии (18 взрывов).

Хотинская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: 4 мины сбросил враг на территорию общины.

Середино-Будская громада: совершен минометный обстрел (8 взрывов). В результате обстрела повреждены административное помещение, городская библиотека и частный жилой дом. Ранения получили трое гражданских жителей.

Ранее сообщалось, что на Сумщине в результате обстрела с вертолета поврежден склад с зерном.

Напомним, что российские ДРГ периодически терроризируют пограничные общины Сумщины и Черниговщины. Так, в ночь на 15 августа оккупанты пытались проникнуть через Новгород-Северскую территориальную общину на Черниговщине.