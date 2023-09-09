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Враг продолжает обстреливать Сумщину: ранены местные жители, поврежден дом культуры

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Враг продолжает обстреливать Сумщину: ранены местные жители, поврежден дом культуры

Враг не останавливается в обстрелах Сумщины / Фото: Прокуратура Сумской области

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 8 сентября 2023 года.

В течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья. Зафиксирован 61 взрыв. Обстрелы подверглись Середино-Будской, Великописаревской, Эсманской, Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской громад.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

  • Середино-будская громада: враг бил из минометов (8 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 2 частных домовладения.
  • Великописаревская громада: с территории РФ произведен артиллерийский обстрел (5 взрывов). В результате обстрела повреждено 1 частное домовладение. Также был 1 взрыв БПЛА (дрон-камикадзе).
  • Эсманская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Хотинская громада: совершен минометный обстрел (26 взрывов). В результате одного из обстрелов получил телесные повреждения мирный житель. Также повреждено помещение дома культуры.
  • Белопольская громада: был обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва). В результате обстрела ранено гражданское лицо, которое госпитализировано в медицинское учреждение. Также был 1 взрыв из миномета.
  • Краснопольская громада: с территории России совершены минометные обстрелы (8 взрывов), в результате обстрела повреждено 1 частное домовладение.
  • Юношеская громада: зафиксирован минометный обстрел (8 взрывов).

Напомним, утром 8 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.

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Дата публикации
Просмотры
186
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