Враг продолжает обстреливать Сумщину: ранены местные жители, поврежден дом культуры

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 8 сентября 2023 года.

В течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья. Зафиксирован 61 взрыв. Обстрелы подверглись Середино-Будской, Великописаревской, Эсманской, Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской громад.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Середино-будская громада: враг бил из минометов (8 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 2 частных домовладения.

Великописаревская громада: с территории РФ произведен артиллерийский обстрел (5 взрывов). В результате обстрела повреждено 1 частное домовладение. Также был 1 взрыв БПЛА (дрон-камикадзе).

Эсманская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.

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Хотинская громада: совершен минометный обстрел (26 взрывов). В результате одного из обстрелов получил телесные повреждения мирный житель. Также повреждено помещение дома культуры.

Белопольская громада: был обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва). В результате обстрела ранено гражданское лицо, которое госпитализировано в медицинское учреждение. Также был 1 взрыв из миномета.

Краснопольская громада: с территории России совершены минометные обстрелы (8 взрывов), в результате обстрела повреждено 1 частное домовладение.

Юношеская громада: зафиксирован минометный обстрел (8 взрывов).

Напомним, утром 8 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.