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Враг продолжает обстреливать Сумщину: зафиксировано 109 взрывов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Враг продолжает обстреливать Сумщину: зафиксировано 109 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумщину / Фото: Сумская ОВА

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21:00 14 мая 2023 года.

В течение дня россияне совершили 8 обстрелов пограничных громад.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Зафиксировано 109 взрывов. Обстрелы подверглись населенные пункты Юнаковской и Белопольской громад.

  • Белопольская громада: враг бил из минометов – 32 взрыва. Также зафиксирован обстрел из гранатометов – 59 взрывов.
  • Юношеская громада: был артиллерийский обстрел (10 взрывов) и обстрел из миномета – 8 взрывов.
  • Предварительно – без потерь.

Напомним, что в Краматорске и Херсоне раздались взрывы.

Также в ряде украинских областей раздается воздушная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
230
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