Враг продолжает обстреливать Сумщину: зафиксировано 109 взрывов

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21:00 14 мая 2023 года.
В течение дня россияне совершили 8 обстрелов пограничных громад.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Зафиксировано 109 взрывов. Обстрелы подверглись населенные пункты Юнаковской и Белопольской громад.
- Белопольская громада: враг бил из минометов – 32 взрыва. Также зафиксирован обстрел из гранатометов – 59 взрывов.
- Юношеская громада: был артиллерийский обстрел (10 взрывов) и обстрел из миномета – 8 взрывов.
- Предварительно – без потерь.
Напомним, что в Краматорске и Херсоне раздались взрывы.
Также в ряде украинских областей раздается воздушная тревога.
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