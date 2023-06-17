Враг продолжает обстреливать Сумщину: зафиксировано 117 взрывов

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничии на 21.00 16 июня 2023 года.

В течение дня россияне совершили 22 обстрела пограничья.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Зафиксировано 117 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Дружбовская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Глуховская, Новослободская, Великописаревская громады.

Великописаревская громада: был артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Белопольская громада: враг бил из минометов – 14 взрывов и из ствольной артиллерии – 5 взрывов.

Юношеская громада: осуществлен авиаудар с вертолета пуск 2 ракет типа «НУРС».

Дружбовская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).

Шалыгинская громада: совершены минометные обстрелы (12 взрывов). В результате одного из обстрелов (9 взрывов) повреждены: частный дом, ЛЭП, 2 гражданских автомобиля. Также были артобстрелы – 14 взрывов. Повреждено нежилое помещение.

Краснопольская громада: был артиллерийский обстрел (9 взрывов).

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Зноб-Новгородская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию общины.

Середино-будская громада: был минометный обстрел (1 взрыв) и обстрел из гранатомета АГС (15 взрывов).

Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел (16 взрывов).

Хотинская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.

Новослободская громада: был артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Николаевская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).

Глуховская громада: совершен артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Напомним, что ранее сообщалось, что российская ДРГ расстреляла 6 лесоводов в Сумской области и полтора суток издевалась с помощью дрона. Стали известны подробности трагедии.

Добавим, что ночью 13 июня 2023 захватчики ударили из артиллерии по Сумщине и попали в детский интернат.