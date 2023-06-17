Враг продолжает обстреливать Сумщину: зафиксировано 117 взрывов

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничии на 21.00 16 июня 2023 года.
В течение дня россияне совершили 22 обстрела пограничья.
Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.
Зафиксировано 117 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Дружбовская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Глуховская, Новослободская, Великописаревская громады.
- Великописаревская громада: был артиллерийский обстрел (6 взрывов).
- Белопольская громада: враг бил из минометов – 14 взрывов и из ствольной артиллерии – 5 взрывов.
- Юношеская громада: осуществлен авиаудар с вертолета пуск 2 ракет типа «НУРС».
- Дружбовская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).
- Шалыгинская громада: совершены минометные обстрелы (12 взрывов). В результате одного из обстрелов (9 взрывов) повреждены: частный дом, ЛЭП, 2 гражданских автомобиля. Также были артобстрелы – 14 взрывов. Повреждено нежилое помещение.
- Краснопольская громада: был артиллерийский обстрел (9 взрывов).
- Зноб-Новгородская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию общины.
- Середино-будская громада: был минометный обстрел (1 взрыв) и обстрел из гранатомета АГС (15 взрывов).
- Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел (16 взрывов).
- Хотинская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Новослободская громада: был артиллерийский обстрел (4 взрыва).
- Николаевская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).
- Глуховская громада: совершен артиллерийский обстрел (3 взрыва).
Напомним, что ранее сообщалось, что российская ДРГ расстреляла 6 лесоводов в Сумской области и полтора суток издевалась с помощью дрона. Стали известны подробности трагедии.
Добавим, что ночью 13 июня 2023 захватчики ударили из артиллерии по Сумщине и попали в детский интернат.
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