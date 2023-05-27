Враг продолжает обстреливать Сумщину: зафиксировано 58 взрывов

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничном состоянии на 21.00 26 апреля 2023 года.
В течение дня россияне совершили 11 обстрелов. Зафиксировано 58 взрывов. Обстрелы пострадали Середино-Будская, Новослободская, Великописаревская, Шалыгинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская громады.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
- Середино-будская громада: совершен артобстрел – 9 взрывов.
- Новослободская громада: зафиксировано 9 взрывов из миномета.
- Великописаревская громада: россияне били из артиллерии – 9 взрывов. В результате одного из обстрелов (3 взрыва) поврежден «Дом детского и юношеского творчества», помещение лицея имени И.М. Среда и административное помещение.
- Шалыгинская громада: совершено 3 взрыва (ствольная артиллерия).
- Юношеская громада: враг бил из артиллерии (САУ) окрестности – 5 взрывов.
- Миропольская громада: совершено 3 взрыва из миномета.
- Белопольская громада: враг совершил три обстрела из миномета – 20 взрывов. В результате одного из обстрелов (10 взрывов) повреждена линия электропередач.
Напомним, что россияне сбросили авиабомбу на Сумскую область. Есть пострадавшие.
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