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Враг продолжает обстреливать Сумщину: зафиксировано 58 взрывов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Враг продолжает обстреливать Сумщину: зафиксировано 58 взрывов

Россия стирает поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничном состоянии на 21.00 26 апреля 2023 года.

В течение дня россияне совершили 11 обстрелов. Зафиксировано 58 взрывов. Обстрелы пострадали Середино-Будская, Новослободская, Великописаревская, Шалыгинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская громады.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

  • Середино-будская громада: совершен артобстрел – 9 взрывов.
  • Новослободская громада: зафиксировано 9 взрывов из миномета.
  • Великописаревская громада: россияне били из артиллерии – 9 взрывов. В результате одного из обстрелов (3 взрыва) поврежден «Дом детского и юношеского творчества», помещение лицея имени И.М. Среда и административное помещение.
  • Шалыгинская громада: совершено 3 взрыва (ствольная артиллерия).
  • Юношеская громада: враг бил из артиллерии (САУ) окрестности – 5 взрывов.
  • Миропольская громада: совершено 3 взрыва из миномета.
  • Белопольская громада: враг совершил три обстрела из миномета – 20 взрывов. В результате одного из обстрелов (10 взрывов) повреждена линия электропередач.

Напомним, что россияне сбросили авиабомбу на Сумскую область. Есть пострадавшие.

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Дата публикации
Просмотры
98
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