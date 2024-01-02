Враг продолжает обстреливать Сумщину: зафиксировано 68 взрывов, есть погибшие

Россияне не останавливаются в обстрелах Сумской области.

Стала известна ситуация на приграничных Сумщинах по состоянию на 21.00 1 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 68 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская, Великописаревская Эсманьская громады.

Эсманьская громада: проведен минометный обстрел (4 взрыва), обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва). Также произошло попадание БпЛА типа «Шахед» (1 взрыв) в 2-х этажный многоквартирный жилой дом в пгт. Эсмань. В результате попадания 2 гражданских лица погибли, одно лицо ранено, здание частично разрушено.

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов) и минометов (9 взрывов).

Хотинская громада: зафиксированы минометные обстрелы (11 взрывов).

Великописаревская громада: был минометный обстрел (8 взрывов) и обстрел из АГС (20 взрывов).

Напомним, что ранее в Воздушных Силах рассказали, каким областям угрожают беспилотники.

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