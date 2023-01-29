Враг продолжает обстреливать Сумщину: зафиксировано 88 "прилетов"

Стала известна ситуация на приграничньи Сумщины по состоянию на 21.00 28 января 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня враг совершил 13 обстрелов 7 территориальных громад – Белопольской, Глуховской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Шалыгинской, Середино-Будской и Юнаковской. Стреляли из минометов, артиллерии, а также совершили авиационный (ракетный) удар. Было зафиксировано 88 прилетов.

К сожалению, есть разрушение. После 13 часов по территории Середина-Буда совершен авиационный (ракетный) обстрел – 1 прилет.

Пока известно, что повреждены четыре многоквартирных дома, 26 частных домов, местная гостиница, административное здание предприятия, дом молитвы одной из религиозных организаций, здание спорткомплекса, три магазина, кафе, детский сад, помещение почты.

Юнаковская громада: по селу Юнаковка россияне били из САУ – 8 прилетов. От взрывов частично повреждены крыша и окна в двух частных домах и одно хозяйственное сооружение.

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Ситуация в Сумской области

Напомним, что ранее враг нанес 60 ударов по громадам Сумщины. К счастью, обошлось без жертв.

К тому же кафиры расстреляли машину волонтеров, развозивших Сумщиной хлеб. Из машины правоохранители извлекли 40 шаров.

Также жители Сумщины чудом уцелели после того, как их дом обстреляла Россия. Россияне открыли огонь из ствольной артиллерии.

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