Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг продолжает обстреливать Сумскую область: зафиксировано 84 взрыва

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
19
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Враг продолжает обстреливать Сумскую область: зафиксировано 84 взрыва

Враг атакует Сумщину / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Стала известна ситуация в Сумской области в приграничных областях по состоянию на 21:00 6 мая.

В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

Зафиксировано 84 взрыва. Обстрелы подверглись населенным пунктам Великописаревской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Белопольской, Миропольской громад.

  • Белопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (28 взрывов) и обстрел из ствольной артиллерии – 3 взрыва. В результате одного из минометных обстрелов произошло возгорание частного домовладения.
  • Новослободская громада: по территории общины враг бил из минометов – 12 взрывов.
  • Миропольская громада: осуществлен обстрел из АГС (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: 27 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Зноб-Новгородская громада: произведен обстрел из ствольной артиллерии (9 взрывов).
  • Эсманская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).

Напомним, что в Украине начинают раздаваться отбои воздушной тревоги, но мониторинговые каналы предупреждают о беспилотниках.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
19
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация