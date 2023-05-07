Враг продолжает обстреливать Сумскую область: зафиксировано 84 взрыва

Стала известна ситуация в Сумской области в приграничных областях по состоянию на 21:00 6 мая.
В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.
Зафиксировано 84 взрыва. Обстрелы подверглись населенным пунктам Великописаревской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Белопольской, Миропольской громад.
- Белопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (28 взрывов) и обстрел из ствольной артиллерии – 3 взрыва. В результате одного из минометных обстрелов произошло возгорание частного домовладения.
- Новослободская громада: по территории общины враг бил из минометов – 12 взрывов.
- Миропольская громада: осуществлен обстрел из АГС (1 взрыв).
- Великописаревская громада: 27 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Зноб-Новгородская громада: произведен обстрел из ствольной артиллерии (9 взрывов).
- Эсманская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).
Напомним, что в Украине начинают раздаваться отбои воздушной тревоги, но мониторинговые каналы предупреждают о беспилотниках.
Читайте также: