Враг продолжает поливать минометным огнем Сумщину: зафиксировано более 100 взрывов

Стала известна ситуация в Сумской области на 21:00 20 июня 2023 года.

В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничья.

Об этом сообщает Сумская ОВА в соцсетях.

Зафиксировано 109 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Середино-Будская, Новослободская, Великописаревская громады.

Юношеская громада: совершен артобстрел (7 взрывов). Также зафиксированы минометные обстрелы (5 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 2 частных домовладения и одно хозяйственное сооружение.

Хотинская громада: 10 мин сбросил враг на территорию общины.

Краснопольская громада: был минометный обстрел (3 взрыва) и обстрел из АГС (29 взрывов).

Новослободская громада: совершен минометный обстрел (5 взрывов).

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Середино-будская громада: россияне били из минометов – 12 взрывов.

Великописаревская громада: был минометный обстрел (14 взрывов).

Белопольская громада: совершен артобстрел (13 взрывов). Поврежден частный дом и гражданский автомобиль "Газель". Также были минометные обстрелы (11 взрывов).

Напомним, что в День отца на Сумщине в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок.