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Враг продолжает поливать минометным огнем Сумщину: зафиксировано более 100 взрывов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Враг продолжает поливать минометным огнем Сумщину: зафиксировано более 100 взрывов

Враг продолжает атаковать / Фото: Суспільне

Стала известна ситуация в Сумской области на 21:00 20 июня 2023 года.

В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничья.

Об этом сообщает Сумская ОВА в соцсетях.

Зафиксировано 109 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Середино-Будская, Новослободская, Великописаревская громады.

  • Юношеская громада: совершен артобстрел (7 взрывов). Также зафиксированы минометные обстрелы (5 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 2 частных домовладения и одно хозяйственное сооружение.
  • Хотинская громада: 10 мин сбросил враг на территорию общины.
  • Краснопольская громада: был минометный обстрел (3 взрыва) и обстрел из АГС (29 взрывов).
  • Новослободская громада: совершен минометный обстрел (5 взрывов).
  • Середино-будская громада: россияне били из минометов – 12 взрывов.
  • Великописаревская громада: был минометный обстрел (14 взрывов).
  • Белопольская громада: совершен артобстрел (13 взрывов). Поврежден частный дом и гражданский автомобиль "Газель". Также были минометные обстрелы (11 взрывов).

Напомним, что в День отца на Сумщине в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок.

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Дата публикации
Просмотры
76
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