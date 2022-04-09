Служба в ВСУ и в территориальной обороне: чем отличается

Враг продолжает штурмовые действия: утренняя сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 9 марта

Враг продолжает штурмовые действия: утренняя сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 9 марта

В Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия.

В Украине начались 45 сутки героического противостояния украинцев российским оккупантам.

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В Генштабе ВСУ обнародовали информацию о том, как прошли минувшие сутки.

Так, оккупанты продолжают готовиться к наступлению на востоке Украины, чтобы установить контроль над территориями Донецкой и Луганской областей.

На Волынском направлении изменений в положении и действиях противника не произошло.

На Полесском направлении враг активных действий не производил. Отдельные подразделения РФ все еще находятся на территории Беларуси. Отдельные враг опрокидывает в Белгородскую и Воронежскую области.

На Северском направлении оккупанты перегруппировываются и восстанавливают боеспособность и перебрасывают подразделения на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки. На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.

На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел.

В Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково. Продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника. Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены четыре воздушных. цели: два вертолета, один БПЛА и одна крылатая ракета. Информация сейчас уточняется", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что для того чтобы остановить агрессора Украине нужны реактивные системы залпового огня с дальностью свыше 30-50 км, противокорабельные ракеты, чтобы остановить оккупантов в Одессе и на Черном море, танки, бронированные машины и артиллерии калибра 155 мм.