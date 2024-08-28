Враг продолжает штурмовые действия в северной части Новогродовки — Deep State

Враг продолжает штурмовые действия в северной части Новогродовки.

Об этом сообщает аналитический мониторинговый канал Deep State.

"Довольно быстро россияне сумели оккупировать практически весь город. Пока трудно подобрать правильные слова, учитывая цену, которую заплатили бригады, стоявшие когда-то по линии Бердичи-Семеновка-Уманское. Егеря, десантники и механизированная пехота", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, готов ли обменять территории на соглашение о мире.

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