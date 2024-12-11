Враг продвигается в Донецкой области: в DeepState обновили карту боевых действий (фото)

Появились данные о продвижении врага в Донецкой области. Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает DeepState.

"Враг продвинулся возле Торецкого, Разлива, Пушкиного, Черкасской Конопельки, в Курахово, Шевченко, Солнцовке, а также был отброшен от Константинопольского", — отметили аналитики.

Ранее говорилось, что враг имел продвижение между населенными пунктами Шевченко и Возрождения (Новый Труд) и увеличил зону контроля на южных окрестностях села Шевченко. Продолжается накопление пехоты противника в этом районе, соответственно, они пытаются полностью оккупировать эту деревню, что являлось тактической задачей в продвижении на Покровск.

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