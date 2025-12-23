ТСН в социальных сетях

Враг продвинулся на Донетчине и Сумщине — DeepState

Российские оккупанты продвинулись вблизи села Юнаковка Сумской области и возле села Свято-Покровское — Бахмутского района Донецкой области.

Российские оккупанты

Российские оккупанты / © Associated Press

Российская оккупационная армия имеет продвижение в Донецкой и Сумской областях.

Об этом сообщил проект DeepState.

По данным аналитиков, враг продвинулся вблизи села Юнаковка Сумской области и возле села Свято-Покровское — Бахмутского района Донецкой области.

Отметим, что на Покровском направлении российские кафиры продолжают атаковать мелкими пехотными штурмовыми группами, последовательно уничтожаемыми силами обороны, свидетельствует наличие у врага больших резервов живой силы.

Атаки окупантов проводятся небольшими группами по 2–4 солдата, часто с разным уровнем подготовки — от профессиональных бойцов до быстро собранных или наемных. Группы двигаются вдоль посадок, населенных пунктов и лесов, совершая хаотические штурмы.

