Враг продвинулся на Донетчине и Сумщине — DeepState
Российские оккупанты продвинулись вблизи села Юнаковка Сумской области и возле села Свято-Покровское — Бахмутского района Донецкой области.
Российская оккупационная армия имеет продвижение в Донецкой и Сумской областях.
Об этом сообщил проект DeepState.
По данным аналитиков, враг продвинулся вблизи села Юнаковка Сумской области и возле села Свято-Покровское — Бахмутского района Донецкой области.
Отметим, что на Покровском направлении российские кафиры продолжают атаковать мелкими пехотными штурмовыми группами, последовательно уничтожаемыми силами обороны, свидетельствует наличие у врага больших резервов живой силы.
Атаки окупантов проводятся небольшими группами по 2–4 солдата, часто с разным уровнем подготовки — от профессиональных бойцов до быстро собранных или наемных. Группы двигаются вдоль посадок, населенных пунктов и лесов, совершая хаотические штурмы.