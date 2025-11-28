- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 500
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг продвинулся на фронте — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись вблизи Серебрянки, и в Волчанске, что в Харьковской области.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись вблизи Дачного в Днепропетровской области и Ровнополье в Запорожской области.
«Враг продвинулся в Волчанске, вблизи Серебрянки, Дачного и Равнополья», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия на Гуляйпольском направлении, пытаясь обойти город с восточного и северного флангов.
Мы ранее информировали, что в сети появляется все большее количество видеоматериалов, подтверждающих присутствие российских военных в центральной части Покровска.