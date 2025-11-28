Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись вблизи Серебрянки, и в Волчанске, что в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись вблизи Дачного в Днепропетровской области и Ровнополье в Запорожской области.

«Враг продвинулся в Волчанске, вблизи Серебрянки, Дачного и Равнополья», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия на Гуляйпольском направлении, пытаясь обойти город с восточного и северного флангов.

Мы ранее информировали, что в сети появляется все большее количество видеоматериалов, подтверждающих присутствие российских военных в центральной части Покровска.