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- Украина
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Враг продвинулся на фронте, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 28 марта 2025 года
ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 марта 2025 года:
В Одессе ночью раздалась серия взрывов — Труханов Читать далее –>
У Зеленского резко ответили на последние заявления Путина Читать далее –>
Ночью враг атаковал Украину ударными БПЛА Читать далее –>
В российском Энгельсе ночью раздались взрывы Читать далее –>
Враг продвинулся на Харьковщине и Донбассе — DeepState Читать далее –>
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