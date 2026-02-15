- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг продвинулся на границе с Днепропетровщиной — Deep State
Аналитики опубликовали обновление карты боевых действий.
Во время наступательных действий в Донецкой области российская оккупационная армия продвинулась вблизи села Новониколаевка, что у административной границы Днепропетровской области.
Об этом сообщили в воскресенье, 15 февраля, на ресурсе Deep State.
Аналитики опубликовали обновление карты боевых действий, отметив продвижение врага.
«Враг продвинулся вблизи Новониколаевки», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в информационном пространстве появились сообщения о возможных контрнаступательных действиях Вооруженных сил Украины на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Первыми об этом начали заявлять российские оккупанты, вероятно, столкнувшись с трудностями на поле боя.
В конце 2025 года стало известно об операции по освобождению пяти населенных пунктов на Днепропетровщине. Речь идет о селах Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное.