Война в Украине / © ТСН

Во время наступательных действий в Донецкой области российская оккупационная армия продвинулась вблизи села Новониколаевка, что у административной границы Днепропетровской области.

Об этом сообщили в воскресенье, 15 февраля, на ресурсе Deep State.

Аналитики опубликовали обновление карты боевых действий, отметив продвижение врага.

«Враг продвинулся вблизи Новониколаевки», — говорится в сообщении.

© Deepstatemap

Напомним, ранее в информационном пространстве появились сообщения о возможных контрнаступательных действиях Вооруженных сил Украины на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Первыми об этом начали заявлять российские оккупанты, вероятно, столкнувшись с трудностями на поле боя.

В конце 2025 года стало известно об операции по освобождению пяти населенных пунктов на Днепропетровщине. Речь идет о селах Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное.