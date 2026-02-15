ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
53
Время на прочтение
1 мин

Враг продвинулся на границе с Днепропетровщиной — Deep State

Аналитики опубликовали обновление карты боевых действий.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Война в Украине

Война в Украине / © ТСН

Во время наступательных действий в Донецкой области российская оккупационная армия продвинулась вблизи села Новониколаевка, что у административной границы Днепропетровской области.

Об этом сообщили в воскресенье, 15 февраля, на ресурсе Deep State.

Аналитики опубликовали обновление карты боевых действий, отметив продвижение врага.

«Враг продвинулся вблизи Новониколаевки», — говорится в сообщении.

/ © Deepstatemap

© Deepstatemap

Напомним, ранее в информационном пространстве появились сообщения о возможных контрнаступательных действиях Вооруженных сил Украины на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Первыми об этом начали заявлять российские оккупанты, вероятно, столкнувшись с трудностями на поле боя.

В конце 2025 года стало известно об операции по освобождению пяти населенных пунктов на Днепропетровщине. Речь идет о селах Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное.

Дата публикации
Количество просмотров
53
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie