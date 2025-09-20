- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 198
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг продвинулся на трех направлениях на востоке и юге Украины — DeepState
Последние обновления карты боевых действий: враг продвинулся вблизи Катериновки, Новониколаевки и Новоивановки.
Враг продвинулся на Донетчине, Днепропетровщине и Запорожской области.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в Telegram.
«Враг продвинулся вблизи Катериновки (Краматорский район, Донецкая область), Новониколаевки (Днепровский район, Днепропетровская область) и Новоивановки (Пологовский район, Запорожская область)», — говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ уволили село на Покровском направлении в Донецкой области. В Генштабе сообщили, как 225-й штурмовой полк зачистил населенный пункт.