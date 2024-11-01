Враг продвинулся в Донецкой области — DeepState

Российские захватчики в течение суток продвинулись в районе нескольких населенных пунктов Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении аналитиков проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимилиановки, Победы, Константиновки и в Новомитровке", — говорится в сообщении.

На других участках фронта прессов врага или Сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые с начала войны Силы обороны Украины получили преимущество над врагом на Курщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ рассказали о ситуации на Купянском направлении.

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