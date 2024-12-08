Враг продвинулся в Торецке и еще вблизи четырех населенных пунктов – Deep State

Карта боевых действий обновлена.
Карта ситуации на фронте обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
Враг продвинулся возле Возрождения, Шевченко, Новотроицкого, Пушкиного, Сторожевого и Торецка.
Напомним, в городе Торецке очень сложная ситуация, враг штурмует и стирает город артиллерией и авиацией. ВСУ ликвидируют до сотни окупантов ежедневно.
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