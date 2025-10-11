ТСН в социальных сетях

Украина
301
Враг продвинулся в Запорожской области и на Донетчине — DeepState

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Война

Война / © Associated Press

Продвижение российской оккупационной армии зафиксировано в Запорожской и Донецкой областях.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState в Telegram.

Отмечается, что также уточнена линия столкновения вблизи Выемки Донецкой области.

«Враг продвинулся в Полтавке (Пологовский район, Запорожская область), Никоноровке (Покровский район, Донецкая область) и Котлино (Покровский район, Донецкая область). Уточнена линия столкновения вблизи Выемки (Бахмутский район, Донецкая область)», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее аналитики DeepState зафиксировали продвижение врага на Днепропетровщине, ситуация возле Вербового обостряется.

