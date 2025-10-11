- Дата публикации
Враг продвинулся в Запорожской области и на Донетчине — DeepState
Враг продвинулся в Полтавке (Пологовский район, Запорожская область), Никоноровке (Покровский район, Донецкая область) и Котлино (Покровский район, Донецкая область).
Продвижение российской оккупационной армии зафиксировано в Запорожской и Донецкой областях.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState в Telegram.
Отмечается, что также уточнена линия столкновения вблизи Выемки Донецкой области.
«Враг продвинулся в Полтавке (Пологовский район, Запорожская область), Никоноровке (Покровский район, Донецкая область) и Котлино (Покровский район, Донецкая область). Уточнена линия столкновения вблизи Выемки (Бахмутский район, Донецкая область)», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее аналитики DeepState зафиксировали продвижение врага на Днепропетровщине, ситуация возле Вербового обостряется.