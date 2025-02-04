Враг продвинулся в Часовом Яру и еще нескольких населенных пунктах — DeepState

Вдоль линии фронта продолжаются тяжелые сражения.
За прошедшие сутки российские оккупанты продвинулись в районе Часового Яра, а также нескольких населенных пунктов на Покровском направлении.
Об этом говорится в сообщении аналитических команды DeepState.
В сообщении указывается, что враг продвинулся в Серебряном, возле Новоандреевки и Надеевки
"Враг продвинулся во Часовом Яру, Серебряном, возле Новоандреевки и Надеевки", — информируют эксперты.
Ранее сообщалось, что воины ВСУ придумали оригинальный способ доставлять посылки на передовую.
Мы ранее информировали, что спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, когда и при каких условиях Украине удастся остановить наступление россиян на фронте.
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