Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг продвинулся в Часовом Яру и еще нескольких населенных пунктах — DeepState

Враг продвинулся в Часовом Яру и еще нескольких населенных пунктах — DeepState

DeepState о ситуации на фронте / Фото: Associated Press

Вдоль линии фронта продолжаются тяжелые сражения.

За прошедшие сутки российские оккупанты продвинулись в районе Часового Яра, а также нескольких населенных пунктов на Покровском направлении.

Об этом говорится в сообщении аналитических команды DeepState.

В сообщении указывается, что враг продвинулся в Серебряном, возле Новоандреевки и Надеевки

"Враг продвинулся во Часовом Яру, Серебряном, возле Новоандреевки и Надеевки", — информируют эксперты.

Ранее сообщалось, что воины ВСУ придумали оригинальный способ доставлять посылки на передовую.

Мы ранее информировали, что спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, когда и при каких условиях Украине удастся остановить наступление россиян на фронте.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Следующая публикация