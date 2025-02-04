Враг продвинулся в Часовом Яру и еще нескольких населенных пунктах — DeepState

За прошедшие сутки российские оккупанты продвинулись в районе Часового Яра, а также нескольких населенных пунктов на Покровском направлении.

Об этом говорится в сообщении аналитических команды DeepState.

В сообщении указывается, что враг продвинулся в Серебряном, возле Новоандреевки и Надеевки

"Враг продвинулся во Часовом Яру, Серебряном, возле Новоандреевки и Надеевки", — информируют эксперты.

Ранее сообщалось, что воины ВСУ придумали оригинальный способ доставлять посылки на передовую.

Мы ранее информировали, что спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, когда и при каких условиях Украине удастся остановить наступление россиян на фронте.

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