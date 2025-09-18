Враг продвинулся возле Кондрашовки, Степной Новоселки и Новоивановки – Deep State

Российские военные / © Associated Press

Реклама

Обновленная карта боевых действий свидетельствует о продвижении российских войск вблизи Кондрашовки, Степной Новоселки и Новоивановки .

⚔️ Как сообщает аналитический ресурс Deep State , именно на этих направлениях произошли изменения линии фронта. Ситуация усложнилась, однако украинские защитники продолжают удерживать позиции и сдерживать давление врага.

Ранее в Deep State отмечали, что интенсивные бои продолжаются в ряде направлений, где противник пытается добиться тактических успехов.

Реклама

Ранее сообщалось, что среди пленников армии РФ есть ветераны АТО.