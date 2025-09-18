- Дата публикации
Враг продвинулся возле Кондрашовки, Степной Новоселки и Новоивановки – Deep State
Аналитическая карта Deep State фиксирует новые продвижения российских войск на трех участках фронта.
Обновленная карта боевых действий свидетельствует о продвижении российских войск вблизи Кондрашовки, Степной Новоселки и Новоивановки .
⚔️ Как сообщает аналитический ресурс Deep State , именно на этих направлениях произошли изменения линии фронта. Ситуация усложнилась, однако украинские защитники продолжают удерживать позиции и сдерживать давление врага.
Ранее в Deep State отмечали, что интенсивные бои продолжаются в ряде направлений, где противник пытается добиться тактических успехов.
Ранее сообщалось, что среди пленников армии РФ есть ветераны АТО.