ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
40
Время на прочтение
1 мин

Враг продвинулся возле Кондрашовки, Степной Новоселки и Новоивановки – Deep State

Аналитическая карта Deep State фиксирует новые продвижения российских войск на трех участках фронта.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Обновленная карта боевых действий свидетельствует о продвижении российских войск вблизи Кондрашовки, Степной Новоселки и Новоивановки .

⚔️ Как сообщает аналитический ресурс Deep State , именно на этих направлениях произошли изменения линии фронта. Ситуация усложнилась, однако украинские защитники продолжают удерживать позиции и сдерживать давление врага.

Ранее в Deep State отмечали, что интенсивные бои продолжаются в ряде направлений, где противник пытается добиться тактических успехов.

Ранее сообщалось, что среди пленников армии РФ есть ветераны АТО.

Дата публикации
Количество просмотров
40
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie