Враг провел системную работу: сколько может продолжаться "когнитивная" деоккупация Крыма

Так, период "когнитивной" деоккупации Крыма может занять от 10 лет до одного поколения. Однако все зависит от того, как работа будет синхронизирована.

Об этом заявил руководитель Отдела информационного обеспечения Представительства президента Украины в Республике Крым Евгений Бондаренко, передает Укринформ.

Впереди сложный путь

Ожидаемо, что с самого начала оккупации Крыма враг начал "героизировать" российских военных среди детей. По словам Бондаренко, он делает это разными путями, и это действительно системная работа.

"Мы понимаем, что 9,5 года оккупации – это достаточно большой срок. И тут надо понимать, что дети, которые в первый год оккупации Крымского полуострова пошли в школу, они уже ее закончили. И уже выросло поколение детей, родившихся в первый день оккупации, и они уже учатся в школе", – сказал Бондаренко.

Он отметил, что после деоккупации людей нужно будет возвращать в украинское социально-политическое пространство, в культурное пространство. Речь идет о необходимости донесения информации о том, какая Украина и как она изменилась за эти годы.

Следует понимать, что действия, направленные на достижение "когнитивной" деоккупации Крыма, делятся на три этапа:

действия до физического освобождения полуострова;

действия при освобождении;

реинтеграционные мероприятия уже после деоккупации.

В то же время в Крыму наблюдается большое сопротивление со стороны людей, ожидающих ВСУ. Следовательно, пропаганда РФ неэффективна.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, какие могут быть пути освобождения Крыма.

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