Враг проводит атаки и "наскребает" воинов в так называемой "ДНР": утренняя сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 14 апреля

Враг проводит атаки и "наскребает" воинов в так называемой "ДНР": утренняя сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 14 апреля

РФ продолжает наносить по территории Украины ракетные удары, в частности, по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В Украине начались 50-е сутки героического противостояния украинского народа российским оккупатам.

О ходе боевых действий за минувшие сутки сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Оккупанты стягивают к границе с Украиной самолеты, усиливают артиллерийские подразделения, оптимизируют существующие системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения.

Сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.

Также РФ продолжает наносить по территории Украины ракетные удары, в частности, по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.

"В белорусском населенном пункте Холмич, на блокпостах, военная полиция вооруженных сил российской федерации и республики Беларусь проверяет личные телефоны. Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси", — сообщают в Генштабе.

На Северском направлении враг производит перегруппировку подразделений Центрального военного округа с территории Брянской и Курской областей.

На Слобожанском направлении противник ведет разведку вероятных направлений наступления, наращивает систему разведки, управления и медицинского обеспечения. Продолжает частично блокировать город Харьков и производит обстрелы города из артиллерии, проводит перегруппировку подразделений и пополнение запасов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг вел боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово и штурмовые действия в городе Мариуполь. Успеха не имел. Продолжаются бои.

За счет отдельных подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа осуществляется усиление группировки врага в районе Северодонецка.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается проведение принудительных мобилизационных мероприятий. Так, в городе Горловка проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов.

Кроме того установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой "ДНР". Однако указанные показатели были выполнены всего на 20%.

На Южнобужском направлении противник оборудует ранее захваченные позиции и стреляющие по позициям ВСУ. Врага ведет боевые действия в районе Александровки. Пытается возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за прошлые сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены танк, четыре единицы бронированной и шесть автомобильной техники, а также одна артиллерийская система противника.

Подразделениями зенитных ракетных войск предыдущих суток сбиты два вражеских истребителя.

Напомним, что России не хватает личного состава для ведения войны с Украиной, поэтому к военным действиям привлекаются разные милитарные организации.