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Враг пытается действовать в сторону Нововасиловки, Новооленовки, Украинки и Петропавловки – военный обозреватель

Враг пытается действовать в сторону Нововасиловки, Новооленовки, Украинки и Петропавловки – военный обозреватель

Так выглядит сейчас город Покровск в Донецкой области. / Фото: Associated Press

У Нововасиловки и Волкового — бои уже на окраинах.

Покровское направление: враг в северо-западной и западной частях своего выступления пытается действовать в сторону Нововасиловки, Новооленовки, Украинки и Петропавловки.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

  • У Нововасиловки и Волкового — бои уже на окраинах.
  • Оккупант подобрался близко к Соленому, поэтому скоро будут штурмовые действия уже самого села.
  • За Песчаное начались бои.
  • От района Даченского оккупант двинулся на Новоукраинку с целью начать бои за Чунишине.
  • А от северных окрестностей этого села до крайних домов Покровска – всего 2 км (одно поле).
  • Солнце было потеряно, и кажется, что теперь основная задача на том участке для наших воинов будет состоять в содержании Петропавловки и Дачного. Ибо у других остающихся н.п. особо не посидишь в обороне.
  • На другом фланге в районе Лисовки возобновились более интенсивные наступательные действия врага. Пока без особых успехов.

"Ситуация в целом не из приятных и имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению", — заявил обозреватель.

Напомним, на Покровском направлении враг накопил большое количество сил и средств, чтобы прорваться в самый город, а именно противник сконцентрировал там 150 тысяч личного состава, определенное количество бронетехники и авиации.

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