Служба в ВСУ и в территориальной обороне: чем отличается

Враг пытается наступать и взять под контроль отдельные населенные пункты: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 11 апреля

Враг пытается наступать и взять под контроль отдельные населенные пункты: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 11 апреля

Противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины.

Начались 47 сутки героического противостояния украинского народа против рашистских захватчиков.

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В Генштабе рассказали оперативную информацию по состоянию на утро 11 апреля 2022 года.

Противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Скорее всего, оккупанты будут пытаться возобновить наступление.

Также враг готовит и отправляет технику и личный состав в РФ для участия в войне на территории Украины.

Оккупанты готовят для нападения на Украину 60 отдельную мотострелковую бригаду. Она будет воевать на территории Донбасса. Также для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29 общевойсковой армии Восточного военного округа осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады. Враг остро нуждается во время комплектования в должностях водителей и механиков-водителей. Отправка этого подразделения запланирована на вторую половину апреля этого года.

В Генштабе также не исключаются провокации на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.

"Вероятно, противник, чтобы нарушить поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или выведения из строя", — сообщают в Генштабе.

На границе с Беларусью подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В Харьковской области оккупанты обстреливают из артиллерии город Харьков и частично блокируют его.

В Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА "Орлан-10".

Две БТГ рашистов пытались наступанты на силы ВСУ в Довгеньком и Дмитровке, но безуспешно.

"На Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредоточивать на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имел. В городе Мариуполь поддержки артиллерии и авиации, оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта", — сообщают в Генштабе.

В Херсонской области оккупанты из артиллерии обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты четыре атаки врага, уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

Напомним, что в Харьковской области оккупанты почти полностью уничтожили село Ольховка. Ранее населенный пункт был под контролем захватчиков. Впрочем, недавно ВСУ освободили село от оккупантов. Следственная группа, отправившаяся фиксировать военные преступления армии РФ, сообщила, что село почти уничтожено врагом.