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Враг пытается поразить прилегающие к линии фронта общины и тыловые районы — оперативное командование "Юг"

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Враг пытается поразить прилегающие к линии фронта общины и тыловые районы — оперативное командование "Юг"

Фото: Associated Press

Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении существенных изменений не претерпела.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи.

В течение дня наносил огненное поражение по украинским позициям, прилегающим к линии фронта общинам, а также по тыловым районам, где поражает объекты критической инфраструктуры, с применением стратегической и армейской авиации, реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов.

В целях уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии продолжает активно применять БпЛА.

Ситуация на юге

Кафиры на юге частично отводят свои подразделения в глубь оккупированных территорий.

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Дата публикации
Просмотры
230
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