Враг пытается поразить прилегающие к линии фронта общины и тыловые районы — оперативное командование "Юг"

Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении существенных изменений не претерпела.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи.
В течение дня наносил огненное поражение по украинским позициям, прилегающим к линии фронта общинам, а также по тыловым районам, где поражает объекты критической инфраструктуры, с применением стратегической и армейской авиации, реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов.
В целях уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии продолжает активно применять БпЛА.
Ситуация на юге
Кафиры на юге частично отводят свои подразделения в глубь оккупированных территорий.
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