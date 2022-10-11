Враг пытается поразить прилегающие к линии фронта общины и тыловые районы — оперативное командование "Юг"

Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении существенных изменений не претерпела.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи.

В течение дня наносил огненное поражение по украинским позициям, прилегающим к линии фронта общинам, а также по тыловым районам, где поражает объекты критической инфраструктуры, с применением стратегической и армейской авиации, реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов.

В целях уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии продолжает активно применять БпЛА.

Ситуация на юге

Кафиры на юге частично отводят свои подразделения в глубь оккупированных территорий.

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