Враг пытается посеять панику: ЦПД разоблачил фейк о подготовке Сум к оккупации

ЦПД опроверг сообщения о подготовке Сум к оккупации / © ТСН.ua

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В Сети распространяется фейковое видео якобы жителя города Сумы, утверждающего, что местные власти готовятся сдать областной центр российским оккупантам. На это якобы указывает тот факт, что из административных учреждений за пределы города вывозят имущество и документы.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

«На самом деле это ложь, распространяемая российскими пропагандистами в рамках информационной кампании для нагнетания страха и дестабилизации ситуации», — подчеркнули в ЦПД.

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В то же время глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил , что враг не прекращает попыток создать буферную зону на территории области вдоль государственной границы. Но Силы обороны крепко держат позиции, поэтому враг не имеет успеха в этих направлениях.

«Противник применяет обычную для себя тактику разрушения гражданской инфраструктуры. Это происходит на территории населенных пунктов Журавка и Веселовка Хотинской общины, а также сел Басовка и Новенькое Юнаковской громады. На 29 апреля 2025 г. соответствующие населенные пункты находятся “в серой зоне“, где происходят боевые столкновения. Врагом населенные пункты не контролируются. Поэтому пока речь об их оккупации не идет», — отметил Григоров.

Он добавил, что все гражданское население из этих населенных пунктов эвакуировано в более безопасные места.

Напомним, в Киеве разгоняли фейк олистовках с российской символикой и пропагандистскими лозунгами. Фото появились в нескольких украинских телеграм-каналах.