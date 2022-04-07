Враг пытается прорвать оборону и сосредотачивается на наступлении: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 7 апреля

Враг пытается прорвать оборону и сосредотачивается на наступлении: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 7 апреля

Сейчас оккупанты основные усилия сосредотачивают на подготовке к наступательной операции на востоке Украины.

В Украине начались 43 сутки героической обороны Украины с момента российского вторжения.

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Генштаб ВСУ рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 06.00 7 апреля 2022 по российскому вторжению.

Сейчас оккупанты основные усилия сосредотачивают на подготовке к наступательной операции на востоке Украины. Ее цель – установить контроль над Донецкой и Луганской областях.

Враг продолжает активные действия на Слобожанском, Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях, в дальнейшем блокирует город Харьков и артиллерийские обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы Попасной, чтобы разбить силы ВСУ и возобновить наступление на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону подразделений наших войск в районе населенного пункта Новотошковское.

На Южнобужском направлении враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей и пытается восстановить боеспособность своих подразделений. Продолжает проводить жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области.

Часть выведенных войск оккупантов разместили на границах с Украиной. Военные отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению.

В РФ ищут человеческие ресурсы, поэтому комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров

"Официальной причиной вызова в военкоматы является проведение собрания по подготовке по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца. Также, на территории так называемой приднестровско-молдавской республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, имеющим российское гражданство", — сообщают в Генштабе.

Оккупанты продолжают терроризировать местное население и принудительно вывозить жителей Мариуполя на оккупированные территории Донецкой области.

За сутки ВСУ уничтожили 1 крылатую ракету оккупантов, беспилотник и самолет.

Напомним, что около 60 военнослужащих из Пскова отказались ехать воевать на территорию Украины, сообщают наши источники. После первых дней войны они были выведены на территорию Беларуси, после чего вернулись к месту дислокации в Псков.