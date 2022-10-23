Враг пытается удерживать оборону в условиях ограниченной логистики – оперативное командование "Юг"

Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Силы обороны удерживают занимаемые рубежи, на высвободившихся территориях проводят стабилизационные мероприятия. Противник пытается удерживать оборону в условиях ограниченной логистики, деморализации духа военных, проведения мероприятий по эвакуации государственных учреждений и руководящего состава.

В то же время, продолжается контрбатарейное противостояние вдоль линии столкновения. Враг наносит огненное поражение по украинским позициям, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы, в том числе и по близлежащим общинам. Тыловые районы продолжают атаковать ракетными ударами с неба, дронами-камикадзе, реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией.

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Ракетный обстрел Украины 22 октября

Напомним, что российские войска 22 октября 2022 массово обстреляли ракетами энергетические объекты Украины в ряде областей. В результате вражеских ударов без электроснабжения оказались люди в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кафиры выпустили 36 ракет, большинство из которых удалось сбить. Президент заявил, что мир может и должен остановить этот террор.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал геноцидом российские атаки по важной гражданской инфраструктуре Украины.

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