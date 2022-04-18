Служба в ВСУ и в территориальной обороне: чем отличается

Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 18 апреля

Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 18 апреля

Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры страны.

В Украине начались 54 сутки противостояния украинского народа российским оккупантам.

О том, как прошли 53 сутки, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, а ВС РФ заканчивают. создание наступательной группировки на востоке Украины. Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры страны.

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На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено, но в этих районах враг проводит радиоэлектронную разведку. На территории РБ фиксируется вывоз железнодорожным транспортом поврежденной бронетехники вооруженных сил РФ.

На Северском направлении кафиры усиливают контроль участков фронта. В приграничных Брянской и Курской областях РФ и на пунктах пропуска враг оборудует позиции. Не исключается задействование диверсионно-разведывательных групп и ракетных ударов с территории РФ.

На Слобожанском направлении российские кафиры продолжают частичную блокировку Харькова и пытаются производить огненное поражение подразделений наших войск.

"С целью расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск, враг провел разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дибровне. Успеха не имел, понес потери и отошел. На Донецком и Таврическом направлениях противник и пополняет запасы. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений и активизировать боевые действия. Российские кафиры продолжают обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское", — сообщают в Генштабе.

Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытался установить полный контроль над городом Мариуполь. Проводил наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях.

Оккупант пытается закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное, безуспешно штурмовал Новотошковское, Попасную, Авдеевку и Марьинку.

"На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций, продолжает оказывать огневое влияние на позиции наших войск в направлениях Николаев и Александровку. Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области", — сообщают в Генштабе .

Всего в составе группировок для выполнения боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отразили 20 атак врага, уничтожены 10 танков, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники, а также 5 артиллерийских систем противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено пять воздушных целей: 1 самолет, 3 вертолета и 1 БПЛА.

Напомним, что россияне готовят провокацию во временно захваченном Херсоне : в районе Антоновского моста они разворачивают "Грады", чтобы обстрелять город и обвинить в этом ВСУ.