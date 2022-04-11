Враг пытается взять под контроль несколько населенных пунктов Донбасса — Генштаб

Враг пытается взять под контроль несколько населенных пунктов Донбасса — Генштаб

Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имел.

Оккупанты проводят атаки в Донецкой области и пытаются взять под контроль несколько населенных пунктов.

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Об этом сообщают в Генштабе.

На Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредоточиваться на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

"Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, успеха не имел. В городе Мариуполь, при поддержке артиллерии и авиации, оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода "Азовсталь" и морского порта", — говорится в сообщении.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты четыре атаки врага, уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

Напомним, что Российские оккупанты будут и дальше обстреливать ракетами транспортную инфраструктуру городов Украины, чтобы лишить наших защитников поставок.

Напомним, окровавленную детскую игрушку с железнодорожного вокзала в городе Краматорске, который обстреляли российские оккупанты, передадут в представительство ООН, чтобы зафиксировать это ужасное военное преступление, совершенное против мирного населения Украины.

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