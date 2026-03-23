Враг пытался прорвать оборону на нескольких стратегических направлениях: Сырский раскрыл детали

Главком Александр Сырский / © ТСН

В течение 17–20 марта 2026 г. российские оккупационные войска резко повысили интенсивность наступательных действий, пытаясь прорвать украинскую оборону на нескольких стратегических направлениях. Несмотря на привлечение значительных резервов, планы агрессора потерпели крах.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

География штурмов и интенсивность боев

По данным Главкома, за четыре дня противник совершил 619 штурмовых действий.

Основной удар оккупанты сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях, где было наивысшее количество атак противника. В частности, на Покровском направлении противник атаковал позиции наших войск 163 раза, на Александровском направлении — 96 раз.

Не менее напряженной оставалась ситуация на Константиновском направлении, где российские войска совершили 84 штурмовых действия, а также на Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях, где произошло в общей сложности более полутора сотен боевых столкновений.

«Несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов, российское командование не смогло выполнить поставленные задачи», — подчеркнул главком.

Колоссальные потери агрессора

Попытка «мясных штурмов» стоила оккупантам значительных человеческих ресурсов. Сырский привел следующие данные по потерям РФ: за четыре дня интенсивных боев более 6090 убитыми и ранеными. Всего за неделю — около 8 710 человек.

Переход к «активной обороне»

Главнокомандующий подчеркнул, что в настоящее время наступательный потенциал врага на нескольких направлениях исчерпан, и оккупанты вынуждены переходить к перегруппировке.

«Благодаря профессиональным, слаженным действиям украинских воинов, в нескольких направлениях наступательные действия противника удалось остановить. На некоторых участках фронта бои высокой интенсивности продолжаются, но враг вынужден переходить к перегруппировке своих сил», — отметил он.

Сырский также добавил, что россияне готовятся к продолжению атак, делая ставку на ухудшение погоды, надеясь, что это снизит эффективность украинской аэроразведки и помешает работе беспилотных систем и артиллерии ВСУ

«Мы были готовы к увеличению интенсивности нашествия российской орды, поэтому приняли необходимые управленческие решения. Войска получили пополнение, были снабжены военной техникой, вооружением, боеприпасами… Как и четыре года назад, в начале полномасштабного вторжения РФ, украинские защитники доказали свое преимущество на поле боя. В отдельных направлениях наши воины перехватили инициативу и проводят собственные активные действия, применяя тактику активной обороны», — подытожил главком.

Ранее командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий «Перун» Филатов заявил о том, что ситуация на фронте может существенно усложниться с наступлением весны из-за повышения эффективности действий противника, в частности, во взаимодействии малых пехотных групп и подразделений беспилотных летательных аппаратов.