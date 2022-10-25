Враг пытался вести наступление, но понес потери и отступил — оперативное командование "Юг"

Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении стабильно напряжена, но под контролем сил обороны.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Наносил огненное поражение по нашим позициям и прилегающим к линии фронта общинам, в том числе с применением РСЗО, ствольной артиллерии, минометов. Совершал атаки и по тыловым общинам Николаевского района, где повредил панели солнечных батарей, но без человеческих потерь.

Дважды в день силами к взводу и отделению, соответственно, на двух разных направлениях враг пытался провести наступательные действия. Под огневым влиянием артиллерии и в ходе стрелкового боя понес потери и отступил.

Напомним, что российские кафиры пытаются изолировать Херсон, оставив город без связи, теле- и радиовещания, чтобы помешать местным передавать информацию Вооруженным Силам Украины. Потому местных жителей просят по возможности выехать на подконтрольную Украине территорию.

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