Враг ракетами обстрелял Запорожье: есть погибший и раненые

18 октября в период времени с 01:33 по 01:48 российские войска нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожья.

Тип ракет при ударе по Запорожью устанавливается.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города.

К сожалению, в результате террористической атаки 1 человек погиб, минимум два – ранены. Повреждены 8 квартир.

Жители дома эвакуированы. Всем будет предоставлено временное жилье.

"Работы продолжаются. Нас не сломать", – говорится в сообщении.

"Этой ночью чудовища из страны-оккупанта снова совершили в Запорожье трагедию. В результате вражеского ракетного обстрела разрушен многоквартирный дом. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие: на данный момент известно об одном погибшем, есть раненые и травмированые".

Искренние соболезнования родным и близким.

Продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают все соответствующие службы, привлечены коммунальные автобусы, развернут ближайший ТИЦ", — добавил Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета.

А также ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности.

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