Враг ракетами обстрелял Запорожье: есть погибший и раненые

18 октября в период времени с 01:33 по 01:48 российские войска нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожья.
Тип ракет при ударе по Запорожью устанавливается.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города.
К сожалению, в результате террористической атаки 1 человек погиб, минимум два – ранены. Повреждены 8 квартир.
Жители дома эвакуированы. Всем будет предоставлено временное жилье.
"Работы продолжаются. Нас не сломать", – говорится в сообщении.
"Этой ночью чудовища из страны-оккупанта снова совершили в Запорожье трагедию. В результате вражеского ракетного обстрела разрушен многоквартирный дом. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие: на данный момент известно об одном погибшем, есть раненые и травмированые".
Искренние соболезнования родным и близким.
Продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают все соответствующие службы, привлечены коммунальные автобусы, развернут ближайший ТИЦ", — добавил Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета.
А также ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности.
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