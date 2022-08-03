Враг с потерями отошел: ВСУ дали по зубам оккупантам на Авдеевском направлении

В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивает на Бахмутском направлении и пытался штурмовать на Авдеевском.
ВСУ удалось отразить штурм недалеко от Авдеевки.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На направлении Северска противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков возле Северска, Серебрянки и Григорьевки и проводил воздушную разведку БпЛА недалеко от Никифоровки и Татьяновки.
На Бахмутском направлении враг обстреливал из артиллерии Кодему, Семигорье, Майское, Выемку, Берестово, Бахмутское и Опросное. Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.
"На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение, безуспешно, с потерями отошел ", — отметили в Генштабе.
Напомним, что ВСУ обезвредили вражеских разведчиков на Славянском направлении.
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