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Враг с потерями отошел: ВСУ дали по зубам оккупантам на Авдеевском направлении

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Враг с потерями отошел: ВСУ дали по зубам оккупантам на Авдеевском направлении

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Донецкой области враг основные усилия сосредотачивает на Бахмутском направлении и пытался штурмовать на Авдеевском.

ВСУ удалось отразить штурм недалеко от Авдеевки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На направлении Северска противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков возле Северска, Серебрянки и Григорьевки и проводил воздушную разведку БпЛА недалеко от Никифоровки и Татьяновки.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из артиллерии Кодему, Семигорье, Майское, Выемку, Берестово, Бахмутское и Опросное. Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.

"На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение, безуспешно, с потерями отошел ", — отметили в Генштабе.

Напомним, что ВСУ обезвредили вражеских разведчиков на Славянском направлении.

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